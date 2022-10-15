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"Зерновая инициатива": из портов Украины вышли еще 7 кораблей
15.10.2022 18:57 Ольга Белозерова

"Зерновая инициатива": из портов Украины вышли еще 7 кораблей

Сегодня, 15 октября, в рамках осуществления так называемой "зерновой инициативы" из одесских портов вышли еще 7 суден с агропродукцией.

Корабли с 101 тысячами тонн продукции направляются в порты Европы и Азии, сообщает министерство инфраструктуры Украины.

"15 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы", из портов "Одесса" и "Южный" вышло 7 судов со 101 тысячами тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии и Европы", - заявили в ведомстве.

 

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