



"Зерновая инициатива": из портов Украины вышли еще 7 кораблей

Сегодня, 15 октября, в рамках осуществления так называемой "зерновой инициативы" из одесских портов вышли еще 7 суден с агропродукцией.



Корабли с 101 тысячами тонн продукции направляются в порты Европы и Азии, сообщает министерство инфраструктуры Украины.



"15 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы", из портов "Одесса" и "Южный" вышло 7 судов со 101 тысячами тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии и Европы", - заявили в ведомстве.



