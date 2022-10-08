



"Зерновая инициатива": 7 кораблей направляются из Украины в Европу и Азию

Семь кораблей с аграрной продукцией вышли из портов "Большой Одессы" в Украине и направились в страны Европы и Азии в рамках "Зерновой инициативы".



Как сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, на этих суднах находится 172,6 тысячи тонн агропродукции.



Из порта "Южный" отправился во Вьетнам балкер CORNELIA M с 60 тысячами тонн пшеницы. Из порта Одессы вышли корабли SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. Из порта "Черноморск" вышли балкеры LAURUS, ENEIDA и танкер CHEM HERO.