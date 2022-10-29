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Зерно из Украины спасло от голода минимум 100 млн человек
29.10.2022 18:11 Алина Груднева

Зерно из Украины спасло от голода минимум 100 млн человек

Украинское зерно, поставляемое через "зерновой коридор", спасло уже минимум 100 млн человек в бедных странах.

 
Об этом заявили в субботу, 29 октября, в ООН.
 
По словам главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, возобновление экспорта значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.
 
"Как бы ни было сейчас тяжело Украине, мы должны помнить, что мы часть большого глобального мира и ответственное государство. Наше зерно играет огромную роль в глобальной стабильности. Украина готова кормить мир, тогда как Россия и Путин опускаются к шантажу "голодом в бедных странах", - написал Лунин.

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