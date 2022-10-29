



Зерно из Украины спасло от голода минимум 100 млн человек

Украинское зерно, поставляемое через "зерновой коридор", спасло уже минимум 100 млн человек в бедных странах.

Об этом заявили в субботу, 29 октября, в ООН.

По словам главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, возобновление экспорта значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.