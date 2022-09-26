



Зеленский: Украина открыта для бизнеса как никогда

Борьба за свободу идет не только на передовой в Украине. Храбрость наших героев на военном фронте позволяет держаться и другим фронтам – прежде всего экономическому.



Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на открытии Фонда Horizon Capital Growth Fund IV, на котором на первом этапе было привлечено 125 млн долларов для поддержки украинских предпринимателей-визионеров.



"Это очень хороший сигнал для экономического фронта, что такие мощные инвестиционные игроки поддерживают наше государство. Финансовый мир наконец видит: именно нам доверяют сильнейшие", – заявил глава украинского государства.



Владимир Зеленский поблагодарил инвесторам Фонда Horizon Capital Growth Fund IV за внимание к Украине, а также за "понимание того, что инвестировать в наших людей, в идеи и компании украинцев лучше именно сейчас – в то время, когда инвестиции означают то, что вы приобщаетесь к нашей победе".







Отметим, что ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен проанонсировал выделение Украине 457,5 млн долл. на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения.