



Здание Ротшильдов в Ришон-ле-Ционе превратилось в бутик-отель

Йоад Серусси, владелец автобусной компании Maya Tours и партнер туристической компании Diesenhaus, инвестировал 20 миллионов шекелей в недавно открытый бутик-отель Raphael House в Ришон-ле-Ционе, сообщает Globes.



До сих пор в городе была только одна такая гостиница — Spa House на 24 номера.



Новый отель занимает здание, построенное бароном Эдмоном де Ротшильдом в 1890 году, которое в прошлом служило муниципалитетом Ришон ле-Циона. Он стоит в центре города, рядом с улицей Ротшильда, названной в честь барона. Здание подверглось комплексной реставрации и адаптации под гостиницу. В нем 30 номеров и роскошный люкс.



В отеле также будет большой внутренний дворик и бизнес-зал, а позже - ресторан с шеф-поваром и бар. Отель предлагает пакетные предложения совместно с местными культурными заведениями и ресторанами. Цены начинаются от 800 шекелей за ночь для пары в середине недели и 1 000 шекелей в выходные дни.



