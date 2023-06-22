



Завод СПГ может сделать Израиль глобальным газовым игроком – анализ

Поскольку Израиль изучает способы экспорта дополнительных объемов природного газа на мировой рынок, политикам следует извлечь уроки из экспорта российского газа. В 2022–2023 годах на мировых газовых рынках произошел беспрецедентный сдвиг между торговлей трубопроводным газом и торговлей сжиженным природным газом (СПГ). Поставки российского трубопроводного газа в Европу, которые были стабильны даже во время холодной войны, в 2022 году сократились вдвое, со 170 до 80 миллиардов кубометров, а в 2023 году ожидается падение еще на 50%, примерно до 40 миллиардов. Таким образом, за два года Россия может потерять экспорт 130 миллиардов кубометров газа. Это равносильно потере 50 миллиардов долларов годового дохода для России.



Резкое падение российского трубопроводного экспорта в Европу произошло несмотря на то, что такой газ обычно дешевле и гарантирует большую надежность поставок для покупателя по сравнению с СПГ. Экспорт по российским газопроводам в Европу находится в свободном падении (из-за санкций с обеих сторон, разрушения “Северного потока” и других причин), а поставки российского СПГ в Европу, наоборот, увеличились на 20% в 2022 году. Это произошло в основном из-за гибкости и “квазианонимности” СПГ, который поставляется и продается различными организациями по всему миру.

Если бы Россия лучше разработала стратегию и построила больше заводов по экспорту СПГ, она смогла бы сохранить определенные рынки в Европе и поставлять гораздо больше газа в другие регионы.



Израиль сейчас находится в разгаре принятия решения, сосредоточиться ли на инфраструктуре трубопроводов или выйти на мировой рынок СПГ. При этом необходимо взвесить все “за” и “против” более дешевых и простых в строительстве трубопроводов по сравнению с более технически сложным и дорогим, но полностью гибким вариантом СПГ. Последнее откроет доступ израильскому газу к более чем 44 странам-импортерам СПГ.



Трубопроводы создают взаимозависимость между продавцами и покупателями. Как показывает история отношений России и Европы, такая взаимозависимость может создавать как союзы, так и политическую напряженность. В случае каких-либо осложнений в первую очередь страдают поставки трубопроводного газа.



Связи между государствами могут быть укреплены с помощью поставок СПГ так же, как с трубопроводным газом, но без негативных рисков чрезмерной зависимости от одного рынка, сокращения поставок, повреждения инфраструктуры или изменений в регулировании. Например, 19 июня ЕС пересмотрел свою цель по доле возобновляемых источников энергии в валовом потреблении энергии к 2030 году с 32% до 45%. Неудивительно, что европейские покупатели все менее охотно подписывают новые долгосрочные контракты на импорт газа.



Текущий экспорт газа в Египет и Иорданию приносит Израилю большие выгоды. Также крайне важно продвигать новые проекты в Египте, такие как соединение с Ницаной, кольцо Ашдод-Ашкелон и, конечно же, поддержание маршрутов EMG и FAJR.



Однако, для следующего многомиллиардного этапа расширения экспорта израильского газа стране следует извлечь урок из примера России и, возможно, инвестировать в завод по производству СПГ. Газ с такого объекта можно было бы поставлять в Европу, Азию и даже в Турцию и Египет, и сделать Израиль “всесезонным” глобальным газовым игроком – вне зависимости от политической “погоды”.



Джина Коэн – аналитик по природному газу, консультант, лектор в университете и на международных конференциях, а также автор двух книг по природному газу.