



Засыпают на ходу: 37 машинистов метро Москвы ушли на больничный из-за перегрузок

Не менее 37 машинистов электропоездов московского метрополитена вышли на больничный из-за частых переработок. Об этом сообщил профсоюз работников метро.



"Машинисты массово вышли на больничный. Организм работников перестал выдерживать частые переработки. Работники жаловались на низкую заработную плату и что начальство нарушает условия отдыха. Все это ухудшило состояние здоровья, привело к утомляемости", – говорится в сообщении.



Информация о числе сотрудников, взявших больничный, как отмечается, будет обновлена, так как "усталость и недомогание почувствовали в депо "Сокол" и в других депо". "Работодателям вместо угроз увольнения надо сделать выводы и улучшить условия труда, как хотят работники", – подчеркивают в профсоюзе.



В организации ссылаются на смерть 28-летнего начальника ПЧ-11, который погиб в результате несчастного случая. Как утверждается, он "перерабатывал третьи сутки подряд – буквально уснул на ходу и упал на рельсы". Один из пользователей под постом профсоюза написал, что работал машинистом и в течение семи лет в большинстве случаев брал больничные "только для того, чтобы отдохнуть", поскольку у него было "четыре-пять выходных в месяц".



