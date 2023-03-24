



Засуха в Испании ударила по мировым ценам на оливковое масло

Засуха в Испании может вдвое сократить производство оливкового масла в стране в этом году, что приведет к еще большему росту цен на мировых рынках.



Об этом сообщает Reuters.



Оливковое масло из Испании, как правило, составляют примерно 40% мирового производства. По оценкам испанской ассоциации экспортеров Asoliva, в этом году в мире будет доступно как минимум на 10% меньше продукции по сравнению с 3,1 млн тонн, которые были произведены в 2021 году.



В 2022 году в Испании цена за бутылку масла выросла примерно на 60%. Тогда это было связано, по большей мере, с нехваткой подсолнечного масла после вторжения России в Украину. Однако стремительный рост инфляции, более дорогие удобрения и засуха дали еще больший толчек к повышению цен.



В настоящее время литр оливкового масла первого отжима стоит в Испании более 7 евро, в то время как в феврале 2022 года цена была ниже 5 евро. Рост цен привел к сокращению объемов продаж оливкового масла в стране на 8% в годовом исчислении.

