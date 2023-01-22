



Застройщик резко снижает цены на квартиры в проекте в Герцлии

Израильский застройщик Chen and Itay Gindi Ltd., строящие проект Liya Park в Герцлии, предлагают пятикомнатные квартиры по значительно более низким ценам, чем в прошлом году. Квартиры стали на 350 000 шекелей дешевле, чем в прошлом месяце, и на 600 000 шекелей дешевле, чем в августе прошлого года.



За последние несколько дней компания разослала заинтересованным клиентам новое предложение. "Пятикомнатная квартира, 137 квадратных метров, от 5 080 000 шекелей", что означает скидку около 310 000 шекелей на аналогичные квартиры. Данные на веб-сайте Madlan свидетельствуют, что пятикомнатные квартиры площадью 137 квадратных метров были проданы в августе прошлого года в этом проекте за 5 660 000 шекелей, что означает почти на 600 000 шекелей больше, чем цена, предлагаемая в настоящее время компанией — разница составляет около 10%.



Согласно сайту проекта, у компании есть несколько типов пятикомнатных квартир, в двух зданиях, которые она строит в комплексе, от 124 до 140 квадратных метров, а также 5-6 комнатные квартиры с садом и пентхаусы.



Liya Park включает в себя два здания по 12 этажей каждое, в которых 87 квартир. Проект был построен на улице Далии Рабиковиц в районе Зеленая Герцлия, недалеко от университета Рейхмана и парка Герцлия. Здания возводит генеральный подрядчик Ram Aderet, который также является партнером проекта.

