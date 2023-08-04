



Зарплаты в Израиле растут быстрее инфляции

Средняя зарплата в Израиле в июне 2023 года составила 13 295 шекелей, что на 6,3% выше, чем в июне 2022 года, сообщает Центральное статистическое бюро. При годовой инфляции в 4,2% за тот же период зарплаты растут значительно быстрее, чем инфляция.



Количество рабочих мест также увеличилось на 1,5% в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года и на 1,1% по сравнению с маем 2023 года.

Данные тренда, рассчитанные в среднем за март-май 2023 года, указывают на рост средней заработной платы, но на уменьшение на 1,2% количества оплачиваемых рабочих мест в годовом исчислении.



В технологической отрасли средняя зарплата в мае составила 28 031 шекель, что на 4,2% больше, чем в мае 2022 года. Но за этот период инфляция составила 4,6%, что означает, что зарплаты в реальном выражении снизились.



Однако количество оплачиваемых рабочих мест выросло на 1,9%, и возможно, что большее количество людей на младших должностях снизило показатель средней заработной платы. В целом 9,9% рабочих мест в экономике приходится на технологическую отрасль, и в последние месяцы этот показатель остается стабильным на уровне около 10%.