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Zara открывает флагманский магазин в торговом центре Рамат-Авив
19.05.2023 13:49 Евгения Маркова

Zara открывает флагманский магазин в торговом центре Рамат-Авив

Сеть магазинов модной одежды Zara сегодня открыла свой флагманский магазин в Израиле в торговом центре Ramat Aviv Mall на севере Тель-Авива.

Zara потратила 30 миллионов шекелей на ремонт своего существующего магазина и расширение его площади с 1700 квадратных метров до 3000 квадратных метров на двух этажах. Из Испании прилетела специальная команда, которая помогла создать дизайн магазина.

В новом магазине будет представлена ​​коллекция из более чем 100 000 предметов, некоторые из которых будут поставляться исключительно в 50 “премиальных” магазинов сети по всему миру.

Помимо нового этажа магазина Zara за последние две недели открылись еще три магазина – Lululemon, Mango и Alo Yoga.

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