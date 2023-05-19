



Zara открывает флагманский магазин в торговом центре Рамат-Авив

Сеть магазинов модной одежды Zara сегодня открыла свой флагманский магазин в Израиле в торговом центре Ramat Aviv Mall на севере Тель-Авива.



Zara потратила 30 миллионов шекелей на ремонт своего существующего магазина и расширение его площади с 1700 квадратных метров до 3000 квадратных метров на двух этажах. Из Испании прилетела специальная команда, которая помогла создать дизайн магазина.



В новом магазине будет представлена ​​коллекция из более чем 100 000 предметов, некоторые из которых будут поставляться исключительно в 50 “премиальных” магазинов сети по всему миру.



Помимо нового этажа магазина Zara за последние две недели открылись еще три магазина – Lululemon, Mango и Alo Yoga.