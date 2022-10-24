



Запуск скоростного трамвая в Тель-Авиве отложен

Министерство транспорта сообщает об отсрочке открытия Красной Линии скоростного трамвая в Тель-Авиве как минимум до марта 2023 года.



Несмотря на улучшение характеристик системы сигнализации Красной Линии, компания, назначенная министерством транспорта для надзора за проектом, предполагает, что линия не начнет работу до июня 2023 года. Стоимость отсрочки составляет около 40 миллионов шекелей в месяц.



В работе Красной Линии зафиксированы проблемы с сигналами, вызывающими экстренную остановку скоростного трамвая. В этом на себе убедились гендиректор и чиновники Минтранса во время пробного запуска чуть больше месяца назад. При сбое связи с сигналами вагоны скоростного трамвая совершают аварийную остановку. Есть и другие сложности в работе Красной Линии, связанные с ограничениями скорости.



Государство выбрало комбинированную сигнализацию для скоростного трамвая Тель-Авива с автоматической системой на подземных участках и ручной – на наземном транспорте, и согласование этих двух типов систем оказалось сложным.

В начале следующего месяца будет включена обновленная версия сигнализации. Если система покажет стабильную работу, будет назначена ​​официальная дата начала коммерческой эксплуатации Красной Линии на конец марта 2023 года, но компания, курирующая проект, предполагает, что ранее июня проект не запустится.



Из-за проблем с расписанием министерство транспорта воздержалось от объявления об отсрочке без уточнения новой точной даты запуска Красной Линии.