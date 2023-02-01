



Запущена краудфандинговая кампания НПО для спасения Мертвого моря

На этой неделе проект “Возрождение Мертвого моря” запустил краудфандинговую кампанию по спасению соленого озера, расположенного в самом низкой точке на Земле. Собранные средства будут направлены на организацию экскурсий совершенно нового типа на лодке в северной части Мертвого моря в рамках миссии неправительственной организации по распространению истории об уникальном месте с миром и оказанию влияния на общественное мнение и глобальную поддержку.



По данным НПО, Мертвое море исчезает в основном из-за того, что источники воды и естественный сток реки Иордан в море высохли или были отведены. Другие причины обуславливают фабрики и предприятия как на израильской, так и на иорданской стороне, откачивая большое количество воды для добычи полезных ископаемых.



“Я влюбился в Мертвое море и заново открыл для себя его во время частных лодочных экскурсий, начиная с 2016 года”, – рассказал основатель Ноам Бедейн, фотожурналист. “С тех пор я возвращался бесчисленное количество раз, чтобы запечатлеть постоянно меняющийся пейзаж, а также драму окружающей среды и первозданную красоту этого места”.



“Сегодня 98% оставшейся северной части Мертвого моря уже недоступны для посещения. Его знаменитые пляжи закрылись из-за падения уровня воды, а вдоль его берегов появилось более 7000 карстовых провалов и ежегодно обнаруживается около 700 новых”, – сообщил Ноам Бедейн. “Наша цель – запустить экскурсионные пакеты, сопровождаемые экологическим и образовательным контентом, к Всемирному дню воды 2023, который пройдет 22 марта”.



Примерно на 430 метров ниже уровня моря Мертвое море является одним из самых соленых водоемов в мире и благодаря своим уникальным качествам даже стало финалистом конкурса “Семь чудес света”.