



Запущен проект по подаче опресненной воды из Средиземного моря в Кинерет

Компания "Мекорот" и Управление водного хозяйства впервые в Израиле запустили проект по подаче опресненной воды из Средиземного моря в Кинерет. Это крупнейший в своем роде проект водной инфраструктуры на севере страны, который включает в себя новую систему передачи воды, по которой опресненная морская вода будет поступать из Средиземного моря в озеро Кинерет.



Стоимость проекта составляет около миллиарда шекелей, и он позволит осуществлять постоянный мониторинг уровня Кинерета, а также даст возможность поставлять воду на местный рынок и в соседние страны.