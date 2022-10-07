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Замороженные активы РФ предложили поделить между ЕС и Украиной
07.10.2022 23:24 Александр Юзовский

Замороженные активы РФ предложили поделить между ЕС и Украиной

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные российские активы в 350 миллиардов евро между ЕС и Украиной.

Об этом он заявил на неформальном саммите ЕС в пятницу.

В беседе с журналистами польский премьер рассказал, что на саммите он обратил внимание на то, что Польша "подвержена огромному напряжению, связанному с войной в Украине".

Поэтому он упрекнул своих коллег в "хранении золотых слитков в сейфе и неиспользовании их на благо жителей".

"Я указал один источник, который относительно легко получить: замороженные активы Российской Федерации. Они составляют около 350 миллиардов евро. Сегодня эти средства могут быть использованы на благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши", - объяснил Моравецкий.

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