



Замминистра финансов об отчете Moody's: буря уляжется

Заместитель министра финансов Михаль Вольдигер прокомментировал отчет Moody's о возможном ущербе для экономики Израиля из-за правовой реформы.



Соответствующий комментарий она предоставила радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



Она повторила прогноз премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича, что "нынешняя буря уляжется".



"Я не понимаю, вокруг чего вся эта шумиха. В рейтинге мы находимся высоко среди стран. Я не пренебрегаю, боже упаси, тем, что происходит. Moody’s находится под влиянием того, что видит и слышит, и, к сожалению, здесь есть несколько безответственных людей, которые только и делают, что раздувают пламя. Нам нужно совершенствоваться и заботиться об экономике, а также о личной и общественной безопасности", - сказала она.