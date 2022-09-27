



Замена газу из РФ: в Польше открыли газопровод Baltic Pipe

В Польше торжественно открыли балтийский газопровод Baltic Pipe, через который в Польшу будет поставляться норвежский газ.

На церемонии участвовали президент Анджей Дуда, премьер Матеуш Моравецкий и премьер Дании Мэтте Фредериксен.

Этот газопровод заменяет российский газопровод. Газ будет поставляться из норвежский шельф через Данию и морем в Польшу.

"Сегодня Балтийский газопровод - это газопровод свободы, суверенитета, безопасности и мира", - отметил Моравецкий.