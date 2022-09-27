Замена газу из РФ: в Польше открыли газопровод Baltic Pipe
В Польше торжественно открыли балтийский газопровод Baltic Pipe, через который в Польшу будет поставляться норвежский газ.
На церемонии участвовали президент Анджей Дуда, премьер Матеуш Моравецкий и премьер Дании Мэтте Фредериксен.
Этот газопровод заменяет российский газопровод. Газ будет поставляться из норвежский шельф через Данию и морем в Польшу.
"Сегодня Балтийский газопровод - это газопровод свободы, суверенитета, безопасности и мира", - отметил Моравецкий.