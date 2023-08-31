



Забастовку в первый учебный день удалось предотвратить

В ходе напряженных переговоров все же удалось предотвратить забастовку учителей в первый учебный день.



Школы по всему Израилю откроются 1 сентября по плану.



Это стало возможным после того, как министерство финансов и профсоюз учителей достигли прогресса в ходе переговоров относительно зарплаты. Ранее министр просвещения, чтобы избежать забастовки, организовал встречу главы профсоюза учителей с главой минфина.



В канцелярии премьер-министра подтвердили, что Биньямин Нетаниягу принимал участие в достижении прогресса. "Уважаемые ученики и родители! Завтра мы открываем учебный год во всех школах. Спасибо министру просвещения, министру финансов и председателю профсоюза учителей. Спасибо нашим замечательным преподавателям и удачи всем ученикам", - сказал он.



В свою очередь, министр просвещения Йоав Киш отметил, что соглашение между минфином и профсоюзом учителей было подписано, "благодаря большим усилиям". "Совместными усилиями мы устранили пробелы. Учебный год откроется как обычно по всей стране", - подчеркнул министр.