Новости » Экономика
Забастовки в школах прекращены из-за промежуточного соглашения
12.09.2023 15:47 Алина Груднева

Забастовки в школах прекращены из-за промежуточного соглашения

Во вторник, 12 сентября, было достигнуто временное соглашение с профсоюзом учителей после того, как тысячи старшеклассников устроили забастовку.

По данным портала Ynet, об этом сообщили в Министерстве просвещения.

Согласно новому соглашению, учителя средних школ получат грант в размере 2400 шекелей, постепенное повышение зарплаты и другие льготы.

Взамен профсоюз учителей обещает прекратить забастовки.

Как сообщалось ранее, забастовка старшеклассников привела к тому, что тысячи учащихся 11 и 12 классов прогуляли занятия 12 сентября по всей стране.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы