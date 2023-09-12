



Забастовки в школах прекращены из-за промежуточного соглашения

Во вторник, 12 сентября, было достигнуто временное соглашение с профсоюзом учителей после того, как тысячи старшеклассников устроили забастовку.



По данным портала Ynet, об этом сообщили в Министерстве просвещения.



Согласно новому соглашению, учителя средних школ получат грант в размере 2400 шекелей, постепенное повышение зарплаты и другие льготы.



Взамен профсоюз учителей обещает прекратить забастовки.



Как сообщалось ранее, забастовка старшеклассников привела к тому, что тысячи учащихся 11 и 12 классов прогуляли занятия 12 сентября по всей стране.