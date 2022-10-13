



Забастовка в порту Ливерпуля из-за увольнения

Во вторник, 11 октября, работники доков в порту Ливерпуля возобновили забастовку. Их работодатель Peel Ports Ltd сообщил об увольнении 132 сотрудников контейнерного хаба, сообщает Bloomberg.



Peel Ports Ltd заявил, что увольнение необходимо после падения объемов контейнерооборота в порту. В свою очередь, на падение объемов повлияло ослабление спроса Великобритании на импорт в контейнерах.



По данным профсоюза Unite, новая забастовка в крупном контейнерном порту Великобритании продлится неделю.



Предыдущая забастовка, остановившая работу Ливерпульского порта, продолжалась две недели с 19 сентября по 3 октября. Забастовку объявили докеры, недовольные зарплатой и условиями труда.



Порт Ливерпуль входит в Peel Ports Group, вторую по величине портовую группу в Великобритании, обрабатывающую более 70 млн тонн грузов в год. Доля группы по обработке всего портового трафика Великобритании составляет 15%.