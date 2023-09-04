



Забастовка сценаристов и актеров обошлась Калифорнии почти в 5 млрд долларов

Четыре месяца забастовки Гильдии сценаристов США (WGA) обошлись экономике Калифорнии почти в 5 млрд долларов. Эта цифра может возрасти из-за того, что разногласия между профсоюзами и студиями все еще не урегулированы. Об этом сообщила газета The Financial Times.



“Ущерб экономике Калифорнии превзошел показатель 2007-2008 годов, когда происходила предыдущая забастовка сценаристов. Тогда она длилась 100 дней, экономические потери от нее составили 2,1 млрд долларов”, – пишет издание.



WGA сообщила, что нынешняя забастовка стоит калифорнийской экономике в $30 млн в день, отмечает FT. Из-за забастовки было остановлено производство многих телешоу и кино, что сказалось на работе предприятий общественного питания, химчисток, водителей, прокатных компаний и других организаций, занятых в кинопроизводстве.



WGA объявила бессрочную забастовку 2 мая. В середине июля к ней присоединилась гильдия актеров США (SAG). Это стало первой одновременной забастовкой сценаристов и актеров с 1960 года и первой масштабной забастовкой актеров с 1980 года.



В конце августа студии сделали сценаристам ряд предложений, в том числе по увеличению гонораров и использованию искусственного интеллекта.