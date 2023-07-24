



Забастовка: что закрыто и что открыто

В рамках забастовки торговые центры "Азриэли" и "Офер" будут закрыты, за исключением магазинов первой необходимости, закрытие которых запрещено законом, таких как автозаправочные станции, супермаркеты и банки. Представители Big сообщили 12-му каналу: "Завтра будет закрыто все, включая аптеки и супермаркеты. Центры будут закрыты и заперты, ни один покупатель не сможет войти". Торговые центры G Malls и сеть Fox также объявили, что не будут открыты для посетителей сегодня.



Помимо забастовки бизнес-форума, более 200 компаний хай-тека объявили о том, что завтра примут участие в акциях протеста против правовой революции. Компании объявили о том, что их сотрудники смогут принять участие в акциях протеста по всей стране - некоторые полностью закроют деятельность компании, некоторые предоставят полный выходной за свой счет, а некоторые - частичный. Среди компаний, объявивших о своем участии в завтрашней акции протеста, - Wix, Wiz, Papaya Global, Lemonade и многие другие. Компании планируют вывести около 100 автобусов на демонстрацию против правовой революции.



Ведущие юридические фирмы также объявили о том, что присоединятся к акции протеста и сидячей забастовке. С другой стороны, сеть "Шуферсаль", банки и фармацевтические сети откроют завтра свои филиалы, так как они относятся к предприятиям первой необходимости.