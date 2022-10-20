



За Украину: ЕС расширил санкции против Ирана

ЕС ввели санкции против трех иранских физических лиц и одного иранского юридического лица за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Санкции связаны с их ролью в разработке и поставке БПЛА, которые РФ использует в войне против Украины.

Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

На физических лиц распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территорию ЕС транзитом.

Совет ЕС также сообщил о своем намерении ввести ограничительные меры в отношении еще двух физических и двух юридических лиц на тех же основаниях.