



За пять месяцев количество израильских стартапов в области ИИ увеличилось вдвое

По данным тель-авивской венчурной компании Remagine Ventures, число израильских стартапов в области генеративного искусственного интеллекта увеличилось более чем в два раза за пять месяцев, увеличившись с 67 до 144 компаний.



В периодическом обзоре израильской индустрии искусственного интеллекта Remagine Ventures отметила, что к 21 сентября местная отрасль привлекла 2,3 млрд долларов. В отчете показано, что израильские компании работают в межотраслевых генерирующих приложениях, таких как текст, код, визуальные медиа и поколения видео в конкретных отраслях – игры и развлечения, образование, коммерция, здравоохранение и науки о жизни.



Среди выделенных компаний – стартап языковой модели AI21 Labs, который ранее в этом месяце завершил раунд финансирования серии C на сумму 155 млн долларов США при оценке в 1,4 млрд долларов США. Это второй по величине сбор средств израильской компанией в 2023 году.



Еще одна упомянутая компания – Unicorn Lightricks. Гигант по производству визуальных медиа, работающий на базе Еврейского университета в Иерусалиме, недавно рассказал о том, как он адаптируется к миру поколения искусственного интеллекта и как он влияет на изменения.



Единственным стартапом, представленным в пищевой промышленности поколения искусственного интеллекта, был Tastewise, который создал TasteGPT, платформу для анализа рынка на базе искусственного интеллекта, призванную помочь брендам продуктов питания и напитков определить предпочтения клиентов, сократив время на исследования критически важных для бизнеса вопросов.



“Так много всего произошло в сфере генеративного ИИ во всем мире и в Израиле с тех пор, как мы опубликовали предыдущую версию израильского ландшафта генеративного ИИ в апреле 2023 года”, – заключает Reimagine Ventures. “Технологии развиваются с головокружительной скоростью”.