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За полмесяца Украина экспортировала 3,9 млн тонн агропродукции
26.09.2022 22:23 Ольга Белозерова

За полмесяца Украина экспортировала 3,9 млн тонн агропродукции

За первую половину сентября (18 дней) из Украины вывезли 3,9 миллиона тонн агропродукции. 

Об этом сообщает Верховная Рада Украины со ссылкой на данные министерства агрополитики страны.

Как отмечается, лидером по поставкам остается кукуруза - за полмесяца было экспортировано 1,8 миллиона тонн. Общее количество кукурузы, которую уже экспортировала Украина, достигло почти 7 миллион тонн.

Всего за период войны в страны-покупатели было направлено 16,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. 

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