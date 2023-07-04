



За полгода Маск и Цукерберг заработали больше всех среди 500 миллиардеров мира

Владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск и владелец Meta Platforms Марк Цукерберг возглавили список самых богатых людей мира за последние шесть месяцев. Об этом сообщает Bloomberg.



Отмечается, что 500 самых богатых людей мира в первой половине 2023 года увеличили свое состояние на 852 миллиарда долларов. Каждый член рейтинга миллиардеров по версии Bloomberg за последние шесть месяцев зарабатывал в среднем 14 миллионов долларов в день.



"Это полугодие стало лучшим для миллиардеров с последней половины 2020 года, когда экономика восстановилась после спада, вызванного Covid-19", - пишет издание.



Рост совпал с широким ралли фондового рынка, поскольку инвесторы отмахнулись от последствий повышения процентных ставок центральным банком, продолжающейся войны России против Украины и кризиса в региональных банках. S&P 500 вырос на 16%, а Nasdaq 100 вырос на 39% в своем лучшем первом полугодии, поскольку мания инвесторов по поводу искусственного интеллекта подстегнула акции технологических компаний.



Рейтинг богачей возглавил американский бизнесмен, владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, который за первые полгода увеличил свое состояние на 96,6 млрд долларов. При этом рост капитала миллиардера продолжается: 3 июля акции Tesla выросли на 6,9%, принеся в Маску еще 13 млрд долларов. В общей сложности его состояние оценивается в 234 млрд долларов.



Вторую строчку в списке занял владелец Meta Platforms (соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp) Марк Цукерберг - к июню его состояние увеличилось на 58,9 млрд долларов и сейчас составляет 104 млрд долларов.

