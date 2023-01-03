



Южная Корея оштрафовала Tesla на $2,2 миллиона

Антимонопольный регулятор Южной Кореи сообщил, что наложит на Tesla штраф в размере 2,2 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.



Причиной санкций стало то, что компания по производству электромобилей не сообщила клиентам об уменьшении запаса хода своих автомобилей при низких температурах.



Также Комиссия по справедливой торговле Республики Корея KFTC заявила о том, что Tesla манипулировала характеристиками автомобилей. В частности, на своем официальном сайте с августа 2019 года компания преувеличивала запас хода автомобилей и производительность Superchargers, а также эффективность своих электрокаров в сравнении с бензиновыми автомобилями.



Так, по данным KFTC, запас хода автомобилей Tesla в холодную погоду уменьшается на 50,5% по сравнению с рекламой в Интернете.



На своем сайте Tesla дает советы по вождению зимой. Например, компания указывает на важность кондиционирования транспортных средств с внешними источниками питания и на использование обновленного приложения Energy, позволяющего отслеживать потребление энергии. Однако, об уменьшении запаса хода компания так и не упоминает.