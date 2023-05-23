



Юрсоветник минфина: гранты для студентов ешив будут задержаны

Юридический советник министерства финансов Аси Мессинг объявил о том, что гранты для студентов ешив будут отложены как минимум до октября.



Таким образом он поставил под сомнение планы правительства по принятию госбюджета.



Гранты студентам на весь 2023 календарный год были ключевым требованием партии "Яадут А-Тора" для поддержки бюджета.



Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич пообещали увеличить финансирование ультраортодоксальных студентов и их семей на 250 миллионов шекелей.



По словам Мессинга, выплаты могут начаться только в октябре, когда будет точно установлено, что действительно есть профицит, благодаря которому будут выделены средства.