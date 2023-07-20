Новости » Экономика
20.07.2023 14:23 Алина Груднева

Японский страховой гигант расширяет свое присутствие в Израиле

Японский страховой гигант Sompo открывает центр кибербезопасности и создает группу разработки программного обеспечения в Израиле.

По данным Calcalist, компания расширяет свое присутствие в стране.

Открытие центра кибербезопасности позволит Sompo защитить свою продукцию от киберугроз и предоставить решения для различных подразделений страхового гиганта по всему миру. Центр возглавит руководитель сектора кибербезопасности Sompo Israel Ротем Маток.

"Создание центра кибербезопасности и группы разработки ПО является частью нашей тенденции расширения в новые сфере, а также сотрудничества, которое мы создаем с различными стартапами", - прокомментировал глава Sompo Israel and Europe Digital Lab.

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