



Японские фирмы нуждаются в израильских инновациях

Японские компании активно инвестируют в Израиль. Об этом в интервью CTech сказал Эйлам Вайс, партнер тель-авивской юридической фирмы Weiss, Porat & Co., во время израильско-японской конференции в Токио.



“Наша уникальность как юридической фирмы заключается в том, что мы много лет работаем с японскими компаниями, которые активно инвестируют в Израиль, а также с израильскими компаниями, которые уже работают в Японии и стремятся выйти на японский рынок”, — отметил Эйлам Вайс.

Когда его спросили, из каких сфер деятельности его израильские клиенты, ориентированные на японцев, он упомянул кибербезопасность, пищевые технологии и программное обеспечение.



Что касается юридических препятствий, возникающих при преодолении разрывов между израильско-японскими отношениями, Вайс сослался на культурные различия и разные правовые системы: Израиль следует общему праву, аналогичному тому, что в США и Великобритании, а японская правовая система больше похожа на французскую или немецкую.



Подводя итоги, Вайс сказал: “Японские корпорации пришли к пониманию того, что им нужны израильские инновации и что это то, во что они должны инвестировать. Я очень оптимистичен, что эта тенденция сохранится”.



