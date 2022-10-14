Новости » Экономика
Японская иена достигла 32-летнего минимума по отношению к доллару
14.10.2022 07:22 Ольга Белозерова

Японская иена достигла 32-летнего минимума по отношению к доллару

Японская иена достигла 32-летнего минимума по отношению к доллару США.

Иена упала до 147,66 по отношению к доллару США, после чего немного восстановилась, сообщает ВВС.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что правительство примет "соответствующие меры" против волатильности валюты.

"Мы не можем мириться с чрезмерной волатильностью на валютном рынке, вызванной спекулятивными движениями. Мы следим за движением валюты", - заявил он.

Как отмечается, в прошлом месяце власти Японии пошли на редкий шаг, потратив почти 20 миллиардов долларов на поддержку своей валюты. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы