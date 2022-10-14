



Японская иена достигла 32-летнего минимума по отношению к доллару

Японская иена достигла 32-летнего минимума по отношению к доллару США.



Иена упала до 147,66 по отношению к доллару США, после чего немного восстановилась, сообщает ВВС.



Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что правительство примет "соответствующие меры" против волатильности валюты.



"Мы не можем мириться с чрезмерной волатильностью на валютном рынке, вызванной спекулятивными движениями. Мы следим за движением валюты", - заявил он.



Как отмечается, в прошлом месяце власти Японии пошли на редкий шаг, потратив почти 20 миллиардов долларов на поддержку своей валюты.