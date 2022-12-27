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Япония нарастит поставки сжиженного газа из Омана
27.12.2022 18:11 Ольга Белозерова

Япония нарастит поставки сжиженного газа из Омана

Японские торговые дома Mitsui & Co., Itochu Corp. и электроэнергетическая компания Jera Co. договорились с правительством Омана об импорте более 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Согласно информации источников, японские компании будут закупать СПГ с 2025 года примерно на 10 лет.

В настоящее время Япония импортирует из Омана около 1,9 млн тонн СПГ, или около 2,6% от общего объема импорта СПГ.

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