



Япония нарастит поставки сжиженного газа из Омана

Японские торговые дома Mitsui & Co., Itochu Corp. и электроэнергетическая компания Jera Co. договорились с правительством Омана об импорте более 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.



Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.



Согласно информации источников, японские компании будут закупать СПГ с 2025 года примерно на 10 лет.



В настоящее время Япония импортирует из Омана около 1,9 млн тонн СПГ, или около 2,6% от общего объема импорта СПГ.