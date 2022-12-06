



Япония намерена увеличить расходы на оборону до 43 триллионов иен

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен увеличить оборонный бюджет страны примерно до 43 триллионов иен (318 миллиардов долларов) в течение следующих пяти лет, с 2023 по 2027 финансовый год.



Это более чем на 50 процентов больше, чем в текущем пятилетнем плане расходов, сообщает Kyodo.



Отмечается, что решение об увеличении оборонного бюджета может быть принято ввиду ухудшения региональной обстановки в плане безопасности на фоне растущих угроз безопасности со стороны Китая и Северной Кореи.



Источники сообщили, что правительство Японии также планирует создать новую структуру расходов, не связанных с обороной, на сумму около 2 трлн иен, которые будут способствовать укреплению оборонных систем.



