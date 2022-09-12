



Япония может снять ограничения для иностранных туристов

Японские власти могут еще больше ослабить пограничный контроль для иностранных путешественников, чтобы поддержать свою экономику на фоне падения иены.



На прошлой неделе иена упала до самого низкого уровня по отношению к доллару США за 24 года, упав на 1,7 процента.



Заместитель главного секретаря кабинета министров Сейджи Кихара заявил, что слабая иена "наиболее эффективна для привлечения въездного туризма", сообщает ВВС.



По словам чиновника, ограничения на въезд могут быть сняты "в не столь отдаленном будущем".



В последние два года Япония запретила въезд большинству иностранных посетителей из-за мер, направленных против коронавируса. В прошлом году иностранным гостям даже запретили посетить Олимпийские игры.



Однако ранее в этом месяце количество иностранных туристов, которым разрешен въезд в страну, было увеличено с 20 000 до 50 000 в день.