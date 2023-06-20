



“Яндекс” оштрафовали за отказ передать информацию о пользователях спецслужбам

Московский суд оштрафовал зарегистрированную на Nasdaq компанию "Яндекс" на 2 миллиона рублей (примерно $24 000) за неоднократный отказ предоставить Федеральной службе безопасности информацию о своих пользователях/ Об этом сообщило государственное информационное агентство ТАСС в понедельник.



Компанию признали виновной в повторном неисполнении обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства. В суде "Яндекс" признал нарушение, но просил не назначать максимальную сумму штрафа.



Ранее компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Тогда защитник в суде заявил, что у компании не было умысла на совершение административного правонарушения. По его словам, "Яндекс" не может закупить и установить все необходимые средства для соблюдения закона из-за санкций.



С начала войны в Украине "Яндекс", хотя сам и не находится под санкциями, изо всех сил пытается сбалансировать давление внутри страны с интересами своих западных инвесторов. Сейчас компания отказывается от своего основного бизнеса в России и развивает четыре новых подразделения на международном уровне.