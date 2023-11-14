



“Яндекс” дешевеет в ожидании санкций

Российский “Яндекс” рассыпается на части. Из него не просто выходит голландский Yandex NV, но также продается контрольный пакет акций. Об этом сообщает Reuters.



Сначала думали, что голландский филиал выкупит 51% акций и таким образом компания будет под защитой от санкций. Однако, все очевидней то, что какие бы ни были варианты с разделением компании, санкции неминуемо обрушатся.



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И чем дальше развитие событий, тем дешевле стоимость компании. Еще в мае “Яндекс” только по приблизительным оценкам стоил 7 млрд долларов, и это уже после 50% скидки, которую российское правительство требует от всех иностранных компаний, которые продают свою долю участия в российском бизнесе. Но вот прошло полгода, и стоимость интернет-гиганта упала до 5 млрд долларов.

