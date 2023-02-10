



Yahoo уволит более 20% сотрудников

Yahoo заявила в четверг, что планирует уволить более 20% всего персонала в рамках крупной реструктуризации. Сокращения коснутся почти 50% сотрудников Yahoo, занимающихся рекламными технологиями, к концу этого года, почти 1000 сотрудников будут уволены на этой неделе, сообщила компания.



Это связано с тем, что многие рекламодатели сократили свои маркетинговые бюджеты в ответ на рекордно высокие темпы инфляции и сохраняющуюся неопределенность в отношении рецессии.



“Этот шаг позволит компании сузить фокус и инвестиции в свой флагманский рекламный бизнес под названием DSP”, – говорится в заявлении Yahoo, которая принадлежит частной инвестиционной компании Apollo Global Management.



Ряд американских компаний, от Goldman Sachs Group Inc до Alphabet Inc, также уволили тысячи сотрудников в этом году, чтобы пережить спад спроса, вызванный высокой инфляцией и ростом процентных ставок.

