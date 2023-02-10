



Yahoo сократит более 1600 человек или более 20% сотрудников

Компания Yahoo объявила, что проведёт масштабную реструктуризацию AdTech-подразделения и в течение года уволит более 50% его сотрудников. Это 20% от штата всей компании — или более 1600 человек.



Гендиректор Yahoo Джим Ланзон подчеркнул: сокращения не связаны с финансовыми трудностями. Это стратегическое решение, которое должно принести пользу неприбыльному подразделению автоматизации рекламы и прибыльности компании в целом.



Компания также закроет свою SSP-платформу, через которую издатели могли автоматизировать продажу рекламных мест, и свернёт решение для настройки нативной контекстной рекламы Gemini. Всё это позволит ей больше инвестировать в более перспективные направления.



Она рассказала, что сосредоточится на развитии партнёрства с рекламной компанией Taboola, чтобы «увеличить количество рекламодателей, соревнующихся за место в сети Yahoo, в восемь раз». И, помимо этого, продолжит нанимать новых сотрудников и покупать другие сервисы, чтобы продвигать DSP-платформу для управления рекламой.