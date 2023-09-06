



"Яд Вашем" может остаться без спонсора, обеспечивающего 30% его бюджета

Американская благотворительная организация, которая предоставляет израильскому музею "Яд Вашем" около трети его бюджета, может прекратить финансирование.



Американское общество поддержки мемориала памяти жертв Холокоста сослалось в своем заявлении на руководителя музея Дани Даяна, обвинив его в попытке "совершить набег" на фонды организации.



Заявление благотворительной организации может означать прекращение большей части финансирования музея, ведь ее ежегодные взносы составляют около 15 миллионов. Это - второй по величине из спонсоров музея после правительства. Бюджет Яд Вашем на 2022 год составил около 48 миллионов долларов, 42% из которых поступило от правительства.



"С момента назначения два года назад Даян перевернул продуктивное 43-летнее партнерство, пытаясь ограбить фонд, созданный для постоянной поддержки Яд Вашем, и попирать юридические, фидуциарные и другие обязанности организации", — сказано в заявлении.



В письме добавили, что Американское общество поддержки мемориала будет вынуждено продолжить процесс выхода, если не изменится курс Яд Вашем.