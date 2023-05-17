



Wolt повысил цены



Wolt будет взимать дополнительно 2 шекеля за стоимость каждого заказа, объявила сегодня (среда) курьерская компания. Речь идет об "операционных сборах". Компания объясняет, что они предназначены для "развития технологического и операционного продукта, затраты на который возросли и стали более дорогими в глобальном масштабе".



В Wolt подчеркивают, что это глобальный шаг - и операционные сборы также существуют в других странах, где работает Wolt Global - среди прочих Финляндия, Швеция, Дания, Германия и др. В Финляндии стоимость составляет 80 центов, в Германии - 60 центов, в США - 0,60 доллара, в Великобритании - около половины фунта.



В сообщении, разосланном клиентам, говорится, что цель этого шага - "инвестировать в развитие продукта... чтобы мы могли продолжать совершенствовать ваш опыт использования Wolt".

