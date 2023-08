Wiz планирует слияние с SentinelOne

Согласно данным Bloomberg, израильский облачный кибер-стартап Wiz, который в последнем раунде финансирования был оценен в 10 млрд долларов, рассматривает предложение о приобретении израильской кибер-компании Sentinel One, стоимость которой в настоящее время на уровне около 4,9 млрд долларов.

.

Wiz заинтересована в сильной клиентской базе Sentinel One и ее проверенном опыте работы на рынке облачной безопасности. После публикации отчета акции Sentinel One на торгах на Уолл-стрит выросли на 3,2%.



Если сделка состоится, Wiz потребуется привлечь дополнительный капитал, поскольку его стоимость составит более 5 миллиардов долларов. Bloomberg сообщает, что Wiz уже ведет переговоры с банками, которые могут профинансировать этот смелый шаг.