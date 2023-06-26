



Wissotzky объявлена монополистом на рынке зеленого чая и травяных сборов

Глава Управления по конкуренции Израиля Михал Коэн объявил сегодня, что чай Wissotzky объявлен монополистом. Антимонопольный регулятор несколько лет преследовал Wissotzky, и проверка, которая привела к последнему исключительному заявлению, началась около 18 месяцев назад. Объявление о том, что чайная компания является монополистом, было сделано после слушаний, проведенных в течение последних нескольких месяцев. Компания Wissotzky была объявлена ​​монополистом на рынках зеленого чая и травяных сборов.



Управление по вопросам конкуренции установило, что доля Wissotzky в продажах зеленого и травяного чая розничным торговцам в Израиле превышает 70%. Регулятор также решил объявить Wissotsky монополистом из-за ее большой рыночной власти, которая позволяет ей устанавливать более высокие цены, чем у конкурирующих поставщиков зеленого и травяного чая, что позволяет компании сохранять устойчивое доминирующее положение в течение многих лет. Из-за ее влияния на рынок конкурентам компании было трудно увеличить свои продажи даже в тех случаях, когда они предлагали более низкие цены, чем те, которые предлагала Wissotzky, даже в ситуациях, когда в Израиле появились новые бренды, которые пользовались успехом за рубежом.



Это объявление означает, что Wissotzky будет определена как “крупный поставщик” и теперь на нее будут распространяться все ограничения, налагаемые на таких поставщиков. К ним относятся запрет на вмешательство в расположение полок в торговых цепочках, запрет обусловливать продажу определенного товара покупкой другого товара, общий запрет на любое вмешательство в цену товара для конечного покупателя в сетях и другие ограничения, которые фигурируют в Законе о пищевых продуктах.



До слушания Управление по вопросам конкуренции Израиля также рассматривало возможность объявить Wissotzky монополистом на рынке черного чая и ароматизированного черного чая. Однако данные, собранные по итогам слушаний, укрепили вывод о том, что доля Wissotzky в рынке черного чая составляет менее 50% и находится на грани размывания, а также тот факт, что у Wissotzky есть конкурент, который также имеет значительную долю рынка на этом рынке.



61 компания в настоящее время определяется как монополия в Израиле, причем большинство из них были объявлены в 80-х и 90-х годах. За последнее десятилетие только три компании были объявлены монополиями, все они не в пищевом секторе: Ashdod Mort, Delek Drilling (NewMed Energy) и Службы качества окружающей среды. Сегодня Wissotzky присоединяется к списку, в который уже входят Central Bottling Co. (Coca Cola), шоколадные батончики Strauss (молочные деликатесы) и Elite (растворимый кофе и какао-порошок), Tnuva (молоко и молочные продукты), Osem (паста), Tivol и Israel Food Products Ltd. (маргарина и майонез). Все они были объявлены монополиями в 1988 и 1989 годах.



Министр экономики и промышленности Нир Баркат прокомментировал: “Я рад видеть, что Управление по конкуренции пробуждается от долгого сна и спустя 20 лет объявило монополию в Израиле. Роль Управления по конкуренции состоит в том, чтобы защищать общество от монополий и использовать все законные инструменты во имя конкуренции. Моя политика как министра экономики заключается в борьбе с монополиями и теми, кто эксплуатирует общественность. Я ожидаю от Управления по вопросам конкуренции, которое находится в подчинении Министерства экономики, решительных действий против любого, кто препятствует конкуренции , действует как монополия и угнетает общественность. Я ожидаю еще много шагов в этом направлении”.