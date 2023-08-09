



WeWork предупредила о возможном банкротстве

Всего четыре года назад поставщик общих рабочих мест WeWork, возглавляемый тогда израильским предпринимателем Адамом Нойманном, готовился к масштабному размещению акций. 8 августа компания предупредила о возможной неплатежеспособности.



“В результате убытков компании и прогнозируемых потребностей в денежных средствах в сочетании с возросшим оттоком сотрудников и текущим уровнем ликвидности существуют серьезные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность в обозримом будущем”, – говорится в финансовой отчетности WeWork за второй квартал.



Заявление стало неожиданностью, учитывая количество коммерческих зданий в Израиле и по всему миру, на которых размещены имя компании. Сочетание пандемии Covid 19, из-за которой многие фирмы отказались от лизинговых соглашений в пользу удаленной работы, и последующего экономического спада оставили WeWork с долгами и проблемами с денежными потоками.



“Способность компании продолжать свою деятельность в обозримом будущем зависит от успешного выполнения плана руководства по улучшению ликвидности и прибыльности в течение следующих 12 месяцев, который включает снижение арендной платы и затрат на аренду посредством реструктуризации и переговоров о более выгодных условиях аренды; увеличение доходов за счет сокращения оттока участников и увеличения новых продаж; контроля расходов и ограничения капитальных затрат; поиска дополнительного капитала путем выпуска долговых или долевых ценных бумаг или продажи активов”, – говорится в сообщении WeWork.



Выручка WeWork во втором квартале составила 844 миллиона долларов, что на 4% больше, чем в соответствующем квартале 2022 года, а чистый убыток составил 397 миллионов долларов, что на 238 миллионов долларов больше, чем в соответствующем квартале. В 2022 году компания получила убыток в размере 2,3 миллиарда долларов.

