



Westinghouse хочет разработать новый вид ядерного топлива

Westinghouse стремится разработать новый вид ядерного топлива для финской АЭС Ловис, которым владеет государственный концерн Fortum, чтобы отказаться от российского топлива.



В 2001-2007 финская АЭС использовала поставляемое на станцию ​​ядерное топливо British Nuclear Fuel Limited, которое использовалось параллельно топливом российской компании "ТВЭЛ" в начале 2000-х годов, а с 2007-го на АЭС Ловис использовали только российское ядерное топливо. Нынешнее соглашение финской станции с россиянами действует до истечения срока действия текущих лицензий на эксплуатацию двух энергоблоков АЭС в 2027 и 2030 годах.



Весной 2022 года Fortum подал заявку на получение новой лицензии на эксплуатацию обоих блоков до 2050 года и объявил о новом тендере на поставку топлива для нового периода действия лицензии на эксплуатацию. В настоящее время Westinghouse не производит топливо ВВЭР-440, хотя поставляет топливо для реакторов ВВЭР-1000 советской разработки в Украине.



В сентябре Westinghouse и испанская Enusa Industrias Avanzadas объявили о своем намерении сотрудничать в производстве топлива для ВВЭР-440. Компании стремятся поставлять западную альтернативу российскому топливу для станций, использующих ВВЭР-440.



АЭС Ловийса состоит из двух блоков ВВЭР-440 советской разработки, которые были введены в эксплуатацию в 1977 и 1980 годах.