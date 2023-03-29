



Walt Disney Co начала сокращение 7000 сотрудников

Компания Walt Disney Co в понедельник начала процедуру 7000 увольнений, объявленных ранее в этом году, поскольку она стремится контролировать расходы и создать более "упорядоченный" бизнес.



Будут затронуты несколько основных подразделений компании - Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products и корпоративное подразделение. ESPN не затронут сокращениями на этой неделе, но ожидается, что они будут проведены в следующий раз.



Медиакомпании начали сокращать расходы, когда в начале 2022 года Netflix впервые за десятилетие потеряла подписчиков, а Уолл-стрит стала отдавать предпочтение прибыльности, а не росту числа подписчиков.



В феврале гигант развлечений объявил о сокращении 7000 рабочих мест в рамках усилий по экономии $5,5 млрд на издержках и выводу своего убыточного стримингового бизнеса на прибыльность.



Одними из первых под сокращение попали отделы телевизионного производства и приобретения, что привело к уходу руководителей высшего звена.