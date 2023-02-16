



Walmart закроет три своих технологических центра в США

Компания Walmart . закроет три из 11 своих технологических центров в США и потребует от работников переезда, сокращая свое присутствие после обнародования плана расширения в прошлом году.



Технологические офисы будут закрыты в Остине, штат Техас, Портленде, штат Орегон, и Карлсбаде, штат Калифорния, сообщил главный глобальный директор по технологиям Суреш Кумар. Технологические сотрудники также должны будут работать в офисе не менее двух дней в неделю, хотя некоторые должности могут быть переведены на удаленную работу.



Решение следует за сокращением рабочих мест в крупных технологических компаниях, включая Microsoft Corp., Alphabet Inc.'s Google и Meta Platforms Inc, которые сталкиваются с ослаблением экономических перспектив. Кроме того, это происходит на фоне того, что компании заставляют сотрудников больше времени проводить в офисе, после бума удаленной работы во время пандемии.



Walmart закрывает три центра менее чем через год после того, как компания Kumar объявила о планах создания новых технологических центров в Атланте и Торонто и найма 5 000 сотрудников для работы в области кибербезопасности, разработки программного обеспечения, науки о данных и других областях. По состоянию на март в технологическом подразделении компании, которое также имеет шесть центров за пределами США, работало более 20 000 сотрудников по всему миру