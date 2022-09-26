



Взлом цифрового банка Revolut мог затронуть данные 50 000 клиентов

В результате взлома цифрового банка Revolut, в число услуг которого входит торговля криптовалютами, могли пострадать данные более 50 000 клиентов.



На прошлой неделе Revolut уведомил Государственную инспекцию по защите данных Литвы (VDAI) об инциденте, в результате которого доступ к его базе данных был получен с помощью фишинга.



Могли пострадать данные 50 150 клиентов, в том числе 20 687 в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), включая имена, адреса и электронную почту. Revolut сообщил, что это число составляет лишь 0,16% всех его клиентов.



"Мы немедленно выявили и изолировали атаку, чтобы эффективно ограничить её последствия, и связались с теми клиентами, которые пострадали", - сообщили представители Revolut.



У компании более 20 млн клиентов по всему миру, и в настоящее время она предлагает доступ к примерно 80 криптоактивам. На торговлю криптовалютами приходится около 10% годового дохода Revolut, который в 2020 году составил 261 млн британских фунтов ($300 млн).