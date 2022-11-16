



ВВП Израиля вырос на 2,1%

ВВП Израиля вырос на 2,1% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро.

По версии Bloomberg, это оказалось выше ожиданий аналитиков, по прогнозам которых ВВП должен был вырасти в среднем на 1,6%.

Согласно отчету, экономика страны за 12 месяцев выросла на 5,8%. Это лишь чуть меньше прогноза Банка Израиля, согласно которому ВВП вырастет к концу финансового года на 6%.

Израиль имеет самый высокий рост ВВП из 12 стран ОЭСР. В США зафиксирован рост на 1,8%, в Германии - на 1,1%, в Южной Корее - на 3%, в Швеции - на 3,1%.