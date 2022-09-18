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ВВП Израиля резко вырос во втором квартале
18.09.2022 17:51 Алина Груднева

ВВП Израиля резко вырос во втором квартале

ВВП Израиля вырос в годовом исчислении на 6,8% во втором квартале 2022 года.

 
Об этом говорится в отчете Центрального статистического бюро.
 
В первом квартале ВВП понизился на 2,7%. 
 
По данным бюро, в сравнении с 13 развитыми странами, Израиль демонстрирует самый высокий рост по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В этот период ВВП Израиля подскочил на 7,4%, Австрии - на 6,2%. ВВП Нидерландов - на 5,4%, Швеции - на 4,1%, Южной Кореи - на 3%, Германии и США - на 1,7%.
 
В бюро это объяснили возвращением к нормальной жизни после пандемии. Другим возможным объяснением является инфляция. 

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