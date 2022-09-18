ВВП Израиля резко вырос во втором квартале
ВВП Израиля вырос в годовом исчислении на 6,8% во втором квартале 2022 года.
Об этом говорится в отчете Центрального статистического бюро.
В первом квартале ВВП понизился на 2,7%.
По данным бюро, в сравнении с 13 развитыми странами, Израиль демонстрирует самый высокий рост по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В этот период ВВП Израиля подскочил на 7,4%, Австрии - на 6,2%. ВВП Нидерландов - на 5,4%, Швеции - на 4,1%, Южной Кореи - на 3%, Германии и США - на 1,7%.
В бюро это объяснили возвращением к нормальной жизни после пандемии. Другим возможным объяснением является инфляция.