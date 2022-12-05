



Введение "потолка" цен на нефть: Кремль анонсировал ответ Западу

В Кремле заявили, что Россия готовит ответное решение на введение Западом "потолка" цен на российскую нефть.



С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.



Песков подчеркнул, что Россия не собирается признавать введенную западными странами меру в виде ограничения цены на нефть.



"Решения готовятся, но, разумеется, тут очевидным является одно - никаких потолков мы признавать не будем", - сказал представитель Кремля.



Напомним, что сегодня, 5 декабря, вступил в силу так называемый "потолок" цен на российскую нефть, а также эмбарго на ее поставки морским путем.