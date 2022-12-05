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Введение "потолка" цен на нефть: Кремль анонсировал ответ Западу
05.12.2022 12:25 Ольга Белозерова

Введение "потолка" цен на нефть: Кремль анонсировал ответ Западу

В Кремле заявили, что Россия готовит ответное решение на введение Западом "потолка" цен на российскую нефть.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Россия не собирается признавать введенную западными странами меру в виде ограничения цены на нефть.

"Решения готовятся, но, разумеется, тут очевидным является одно - никаких потолков мы признавать не будем", - сказал представитель Кремля. 

Напомним, что сегодня, 5 декабря, вступил в силу так называемый "потолок" цен на российскую нефть, а также эмбарго на ее поставки морским путем.

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